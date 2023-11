Numirea procurorilor cu greutate de la DNA, DIICOT și PICCJ se amână pănă la 29 noiembrie Numirea procurorilor cu greutate de la DNA, DIICOT și PICCJ se amana pana la data de 29 noiembrie. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Justiției, prin intermediul unui comunicat de presa. Astfel, pe data de 29 noiembrie se va aduce la cunoștiința publicului cine sunt persoanele care vor ocupa funcțiile de procuror-sef de sectie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (4 functii), procuror-sef de sectie in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (3 functii), procuror-sef adjunct directie (o functie) și procuror-sef de sectie in cadrul Directiei de Investigare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 noiembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti, au pus in…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, a urmatorilor magistrati: Danciu Monica Erika, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, cu grad profesional corespunzator…

- Ionuț Drimba, cel care a condus Parchetul de pe langa Judecatoria Focșani, pleaca la structura teritoriala a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism din județ. Procurorul a participat luna aceasta la un concurs organizat de DIICOT, in vederea ocuparii a 28 de…

- Sapte persoane care vindeau droguri au fost arestate preventiv pentru 30 de zile dupa o actiune a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Hunedoara, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, joi, printr-un…

- La data de 22.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Bistrita Nasaud au dispus retinerea a doi inculpati membri ai aceleasi familii , cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere,…

- Printre persoanele reținute in timpul operațiunii “Fabrica de vise” se afla un cetațean canadian, acționar majoritar al fabricii situate in județul Iași, un agent de poliție și un psiholog, potrivit DIICOT. In timpul perchezițiilor au fost ridicate 81.102 vape-uri și mii de acadele. ”La datele de 19…