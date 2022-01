Numerolog: 'În noiembrie se decide cine ia sceptrul puterii' Numerologul Romeo Popescu prevede ca anul 2022 va fi "ca o viitura care rupe digul". „Particularitatea noului an este 22. 2 + 2 = 4. Focusul pe acest an este 4. Este vorba de cadrele de stabilitate pe care noi le avem. Ce e stabil, ce e concret, ce este un cadru? Avem 2, avem 4 ca și particularitați și avem 6, ca și total general. Luna a doua, a patra și a șasea din 2022 sunt de interes. Februarie, aprilie, iunie. Și mai avem noiembrie. 11. 1 + 1 = 2. Fiind spre sfarșitul anului, ne dam seama care sunt direcțiile de acțiune. 'Din 2023, in ce direcție mergem? Ca avem o experiența… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

