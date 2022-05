Numele său se mută de pe pantofii Adidas pe etichete. Ilie Năstase și-a lansat propriile vinuri Ilie Nastase și-a lansat propriile vinuri, in ediție liminata. Sortimentele premiul au fost prezentate ieri, la cea mai mare expoziție din Capitala dedicata bauturii din fermentarea strugurilor. Un vin premium pe care fostul mare tenismen roman i-l recomanda și tenismanului cu care a scris istorie, magnatul Ion Țiriac. ”Ii recomand un vin bun, nu mai e nevoie sa-și comande din Spania”, a spus ”Nasty” al carui nume, pana recent, s-a aflat aproape 5 decenii pe pantofii sport Adidas. Cele trei sortimente de vin lansate la International Wine Festival of Romania sunt imbuteliate de un cunoscut producator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

