Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video difuzata de președinția turca l-a aratat marți (19 iulie) pe președintele rus Vladimir Putin stand intr-o camera timp de 50 de secunde, așteptandu-l pe președintele turc Tayyip Erdogan. Putin a așteptat aproape un minut sosirea omologului sau turc. In timpul intalnirii, discuțiile…

- Satele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de rachete si munitii mai avansate, care le vor permite sa loveasca cu mai multa precizie tinte cheie de pe campul de lupta din Ucraina”, a scris președintele SUA, Joe Biden, intr-un articol de opinie publicat marți in cotidianul american New York Times.…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut propunerea de acordare a titlului de Erou al Rusiei locotenentului Baldan Tsydypov, care a salvat 150 de militari in timpul razboiului din Ucraina. "Susțin!", a spus liderul de la Kremlin. Solicitarea a venit din partea șefului republicii Buryatia, Alexei…

- Ianis Hagi, dorit de Galatasaray. Internaționalul roman de la Rangers se afla in plin proces de recuperare dupa accidentarea grava suferita la genunchiul drept in luna ianuarie. Mijlocașul de 23 de ani va mai sta „pe tușa” cateva luni pana va putea fi apt fizic sa reintre pe gazon. Chiar și-așa, Ianis…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- O noua sculptura care transmite un mesaj clar Rusiei a fost amplasata in centrul Kievului, pe Bulevardul Shevchenko. New sculpture appeared in the center of Kyiv on Shevchenko Boulevard. A head resembling Putin, with a gun in his mouthThe author of the installation is????????sculptor and designer Dmytriy…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut marți o discuție telefonica de peste doua ore cu omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a transmis ca Occidentul sa faca presiuni asupra Kievului pentru a opri „atrocitațile”, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters și de presa franceza .…

- Ceea ce s-a intamplat in timpul vizitei secretarului general al ONU, Antonio Guterres, la Kiev a fost modul lui Vladimir Putin de a le arata degetul mijlociu celor de la Organizatie. Cel putin asa considera primarul Kievului, Vitali Klitschko. Reamintim, in acele zile, rachete rusești au lovit capitala…