Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan ar fi aniversat ziua fiicei cu 100 de oameni la un restaurant din Cluj-Napoca. Cei mai multi dintre invitati au petrecut in interiorul localului, incalcandu-se astfel legea, a relatat „Libertatea”. In schimb, europarlamentarul sustine ca legea a fost respectata.

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a aniversat ziua fiicei cu 100 de oameni la un restaurant din Cluj. Cei mai multi dintre invitati au petrecut in interiorul localului, incalcandu-se astfel legea

- Localul Da Vinci din Cluj-Napoca a fost luni dupa-amiaza deschis special pentru invitații politicianului Rareș Bogdan, deși sunt interzise petrecerile mari in interior și autoritațile ii mustra incontinuu pe cetațeni ca sporesc cazurile de COVID-19, din cauza ca nu se mai respecta regulile. Imaginile…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, reacționeaza in scandalul legat de petrecerea organizata, la Cluj, de ziua fiicei lui. Rareș Bogdan arata ca nu au fost sub nicio forma 100 de oameni la petrecere și, in plus, majoritatea au stat pe terasa, doar cei mai in varsta stand in interior.Citește…

- Localul Da Vinci din Cluj-Napoca a fost luni dupa-amiaza deschis special pentru invitații politicianului Rareș Bogdan, deși sunt interzise petrecerile mari în interior și autoritațile îi mustra încontinuu pe cetațeni ca sporesc cazurile de COVID-19, din cauza ca nu se mai respecta…

- O aplicație prin care clienții comanda de pe telefon, inainte de a ajunge in restaurant, este dezvoltata de o firma de IT din Cluj-Napoca. Atunci cand oamenii ajung la restaurant, mancarea este gata de servire.Ana Neamțu, fondator al firmei de IT, a declarat corespondentului MEDIAFAX ca angajații…