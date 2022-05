Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas puține zile pana la evenimentul pugilistic al anului, Boxing Fighting Championship 2, unde Flavius Biea il va infrunta pe argentinianul Ricardo Ruben Villalba, in main eventul serii de sambata, 7 mai. Porțile Salii Sporturilor Constantin Jude din Timișoara se vor deschide la ora 18.30,…

- La inceputul acestui an, liderul formației reșițene Cristi Iakab and The Road Band, a anunțat ca a pus bazele unui nou proiect muzical ce poarta numele de Dirty Pockets, iar spectatorii timișoreni au ocazia sa asiste la primul recital al acestei trupe din orașul nostru, evenimentul urmand sa se desfașoare…

- Flavius Biea a intrat in linie dreapta pentru Gala Boxing Fighting Championship 2, care va avea loc in 7 mai la Timisoara. Miza e reprezentata de doua centuri, IBA Intercontinental si WBC, iar adversarul e Ricardo Ruben Villalba, un argentinian, fapt pentru care pugilistul de pe Bega s-a antrenat in…

- Flavius Biea va boxa cu argentinianul Ricardo Ruben Villalba, in data 7 mai, la sala "Constantin Jude" din Timisoara, pentru doua centuri, WBC International si IBA Intercontinental, in cadrul galei Boxing Fighting Championship 2.

- Flavius Biea revine in ring tot acasa. Pe 7 mai pugilistul din Timisoara il va infrunta pe argentinianul Ricardo Ruben Villalba, in Sala Sporturilor ‘”Constantin Jude”. Miza e reprezentata de centurile, WBC International si IBA Intercontinental. Gala Boxing Fighting Championship 2 va oferi si alte atractii…

- Flavius Biea va boxa cu argentinianul Ricardo Ruben Villalba, in data 7 mai, in Sala Sporturilor Constantin Jude din Timisoara, pentru doua centuri, WBC International si IBA Intercontinental in cadrul Galei Boxing Fighting Championship 2. Argentinianul s-a nascut la Santa Martin, o suburbie a capitalei…

- Valeria Stoica va susține un concert acustic la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a manifestarii Zilele Basarabiei, care va avea loc in perioada 25 – 27 martie. Valeria Stoica este o artista „indie”, care e reușit sa se remarce prin piesele „Distanțe”, „Poate”, „Just a Boy”,…

- Flavius Biea a inceput cantonamentul pentru ceea ce campionul timișorean iși propune sa fie un pas spre titlul mondial. Pe 7 mai, pugilistul va boxa din nou acasa la Timișoara pentru doua centuri, WBC Internacional si IBA Intercontinental. Adversarul va fi anuntat in cel mai scurt timp. La Biea Boxing…