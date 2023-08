Numărul sarcinilor nedorite a scăzut în România Sarcinile neplanificate au scazut cu 79% in Romania, in 30 de ani, avorturile reducandu-se de la 177/mia de femei, la 6/mia de femei. Datele Institutului Guttmacher, partener al Organizației Mondiale a Sanatații, arata ca sarcinile neintenționate terminate cu avort au scazut de la 83%, la 71% in Romania, potrivit g4media.ro. Studiul, care a acoperit 150 de state, din 1994 pana la pandemie, a gasit o relație inversa intre sarcina neintenționata și nivelul veniturilor. In statele cu avort restricționat, proporția sarcinilor neintenționate incheiate cu avort a crescut, iar numarul sarcinilor neplanificate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

