Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate in aceasta vara a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019, conform platformei financiare Revolut. Revolut, cu peste 13 milioane de utilizatori in intreaga lume, spune ca romanii au calatorit cu 58% mai puțin fața de vara trecuta.…

- Rusia a incheiat un nou acord pentru testarea si furnizarea vaccinul Sputnik-V in strainatate. India vrea sa ia 100 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid pregatit de ruși. Livrarile ar putea incepe peste cateva luni.Rusia va furniza 100 de milioane de doze din potentialul sau vaccin…

- In primele șase luni ale anului curent, numarul oamenilor care au folosit transportul public a scazut aproape in jumatate. Datele Biroului Național de Statistica (BNS) arata ca in luni ianuarie-iunie transportul public a fost folosit de 26,3 milioane de pasageri, cu 48,9% mai puțin ca in perioada similara…

- Reluate in data de 22 iunie, numarul internarilor pacienților cu patologii non-COVID, in secțiile Spitalului Județean de Urgența din Sf.Gheorghe, insumeaza doar jumatate din valorile inregistrare in perioada similara a anului trecut. Potrivit managerului unitații medicale, Andras Nagy Robert, dupa…

- ​În contextul pandemiei de Covid-19, Grupul Renault a vândut 1.25 milioane vehicule în prima jumatate din 2020, cu o redresare comerciala puternica în luna iunie. La nivel de grup scaderea a fost de 35%, iar la brandul Dacia, de 46%. Singurul punct pozitiv ține de vânzarile…

- Jumatate dintre ministrii cabinetului Orban, autoritati locale, dar si muncitori sezonieri sunt chemati la audieri in legislativ. Parlamentarii ancheteaza deplasarea romanilor in Germania, la cules de sparanghel, pe timpul starii de urgenta.

- Producatorii de pepeni spun ca marfa lor a ajuns pe piata cu o intarziere de trei saptamani. Zeci de tone au fost distruse de vremea capricioasa. "In pieta en gros din Dabuleni, kilogramul de lubenita se negociaza la sange".

- Pandemia lovește piața imobiliara. Vanzarile de locuinte din SUA s-au prabușit la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate, intarind asteptarile pentru o contractie puternica a activitatilor…