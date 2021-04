Autoritațile au confirmat 3.474 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor aflate in stare grava trece de 1.500. In ultimele 24 de ore au fost raportate 135 de decese Pana in prezent, 26.072 de persoane diagnosticate cu aceasta infecție au murit, potrivit autoritaților . In ultimele 24 de ore au fost raportate 135 de decese, fiind vorba despre 66 barbați și 69 femei). Pacienții erau internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Dambovița, Dolj, Galați, Gorj,…