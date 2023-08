Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, in jur de 50.000 de romani s-au mutat definitiv in strainatate. Este cel mai mare numar de persoane care au migrat din Romania in ultimele trei decenii. Romania și-a redus numarul populației care locuiește pe teritoriul țarii cu 250.000 de romani, in ultimii 10 ani. In acest numar sunt incluși…

- Federația Romana de Fotbal a publicat, in cursul zilei de marți, noua clasificare a academiilor de copii și juniori din țara pe anul 2023. Podiumul fața de 2022 e neschimbat, cu Farul, Csikszereda și FCSB ocupand primele trei poziții, dar cu punctaje ușor in scadere fața de anul trecut. Cel de-al cincilea…

- Ministrul Culturii, deputatul Raluca Turcan, spune miercuri ca Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 150 de milioane euro din fonduri europene vor putea ajunge la copii cu parinții plecați la munca in strainatate.„Este un proiect pe care l-am inițiat alaturi de alți colegi parlamentari,…

- Topul destinațiilor din Romania și din strainatate in 2023: Cererea a crescut și de 5-6 ori Topul destinațiilor din Romania și din strainatate in 2023: Cererea a crescut și de 5-6 ori Tendințele anului 2023, dupa primele cinci luni, arata creștere pe toate segmentele, atat pentru serviciile de business…

- Inmatricularile de autoturisme noi din Romania au crescut cu 26,9% in primele cinci luni ale anului, fața de perioada similara din 2022, ajungand la 60.472 de unitați, fața de 47.645 unitați anul trecut, arata datele publicate marți de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In…

- Avem un numar mare de copii nascuți in strainatate și inregistrați in Romania (2009 – 2022): 410.927 copii, dintr-un numar total de 2.880.097 copii, spunea recent președintele INS Tudorel Andrei, la o conferința la Academia Romana.

- Daca la nivelul anului 2007 aveam in mare parte o populație foarte tanara care emigra- cu varsta medie de 29 de ani- acum se pleaca din țara la o varsta medie de 34 de ani, a spus președintele INS Tudorel Andrei, , la conferința „Sanatatea familiei și natalitatea”, desfașurata la Academia Romana.