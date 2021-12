Numărul medicilor rezidenți va crește la Spitalul de Pneumoftiziologie Numarul rezidenților care vor lucra la Spitalul de Pneumftiziologie incepand din luna ianuarie 2022 va crește. De la 77 cat sunt acum, in unitatea medicala vor fi angajați inca 53 de medici care au promovat examenul de rezidențiat. Suplimentarea va fi supusa votului consilerilor județeni in ședința ordinara de miercuri, 22 decembrie. Numarul de medici rezidenți se modifica anual, in funcție de repartizarea efectuata de Ministerul Sanatații, prin Direcția de Sanatate Publica dupa susținerea și promovarea examenului de rezidențiat, iar cheltuielile de personal destinate acestor posturi sunt suportate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

