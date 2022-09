Numărul mare de prizonieri ruși ridică probleme armatei ucrainene In timpul contraofensivei din regiunea Harkov, armata ucraineana a capturat atat de mulți militari ai armatei ruse, incat acum nu au unde sa mearga, a declarat consilierul prezidențial Alexei Arestovich. „Nu avem unde sa ținem prizonierii, atat de mulți dintre ei au fost capturați incat trupele nu fac fața. Toate acestea ca urmare a ofensivei asupra Balakliya (oraș in estul Ucrainei, in regiunea Harkiv, n.r.) și mai departe, pe Kupyansk”, a spus Arestovich, citat de ahenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Potrivit acestuia, acum in randurile trupelor ruse din aceasta regiune exista un adevarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

