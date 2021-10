Numărul locurilor de muncă este în creştere cu 26% faţă de anul trecut. Care este profilul celor mai cautați candidați Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii in luna septembrie a acestui an, in crestere cu 26% fata de aceeasi luna a anului trecut. Conform Ejobs.ro, cele mai multe locuri de munca disponibile in septembrie 2021 au fost publicate de angajatorii din Capitala (peste 16.000). Urmatoarele clasate, Timisoara, Cluj-Napoca si Brasov, au depasit din nou Bucurestiul la oferta cumulata de joburi. Domeniile pentru care s-au cautat cei mai multi angajati au fost Retail, Transport/Logistica, Prestari servicii, Industria alimentara si IT/Telecom, fiecare dintre acestea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

