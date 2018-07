Stiri pe aceeasi tema

- Diego Maradona a vorbit despre performanțele echipelor care au in lot mulți jucatori proveniți din familii de imigranți, considerand ca in spatele naturalizarii și promovarii lor sta "o mafie". "E o mafie care duce africanii pentru a fi naturalizați in țari europene. De multe ori tinerii iau decizii…

- Cotatiile futures la cafea au atins luni cel mai scazut nivel din ultimele 29 de luni in conditiile in care realul brazilian a continuat sa se deprecieze in raport cu dolarul, ceea ce a crescut atractivitatea vanzarilor la export unde pretul este in dolari, transmite Bloomberg.

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a mentinut la 7% in mai, la fel ca in aprilie, dar in scadere fata de 7,7% in perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul european de statistica (Eurostat). Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului inregistrata in UE din august 2008.…

- Piața criptomonedelor este din nou in scadere, cotația Bitcoin coborand miercuri pana aproape de 6.000 de dolari - o scadere de aproape 2% intr-o zi, ceea ce inseamna o scadere de peste 50% in acest an. Etherum a scazut cu peste 3%, iar Ripple a scazut cu aproximativ 4%, informeaza Mediafax.Peste…

- Munca de acasa era o practica rar intalnita in Romania anul trecut: eram penultima țara din Uniunea Europeana in ceea ce privește ponderea celor care lucrau de acasa in totalul lucratorilor, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Din 2018, lucrul de acasa a fost insa reglementat expres…

- Bitcoin a coborat pana la cel mai scazut nivel din februarie, ajungand miercuri la valoarea de 6.450 de dolari, reinnoind preocuparile investitorilor privind viabilitatea criptomonedei pe termen lung, relateaza Bloomberg, potrivit Mediafax.Prețul monedei digitale a scazut miercuri pana la…

- Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an. Joi, euro a crescut la 4,6485 lei. Luni, euro a atins pragul de 4,6566 lei, cel mai mare din 4 mai, cand a fost 4,6569 lei. Dolarul american, cotat…

- Angajatorii americani au creat in mai un numar mai mare de locuri de munca fata de estimari, iar rata somajului a scazut la 3,8%, cel mai redus nivel din aprilie 2000, transmit agențiile internaționale de știri.