Numărul copiilor care se îmbolnăvesc de diabet, în creștere Numarul copiilor care se imbolnavesc de diabet, in creștere Foto: Agerpres. Numarul copiilor care se îmbolnavesc de diabet este în crestere, în tara noastra, iar medicii spun ca în multe cazuri nu este vorba de cauze genetice, ci, mai degraba, de alimentatie. Pentru a-i ajuta pe copiii si pe adolescentii care au aceasta afectiune si sunt dependenti de insulina, autoritatile din judetul Bacau organizeaza în fiecare an o tabara în care acestia se recreeaza si învata, în acelasi timp, sa se adapteze la aceasta boala cronica. Reporter:… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

