Calendar ortodox: Pomenirea Sfantului Mucenic Marin. Ce sfinti sunt pomeniti astazi

In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantului si Maritului Prooroc Agheu. Sf. Prooroc Agheu Sfantul si Maritul Prooroc Agheu era din semintia lui Levi si s a nascut in Babilon, pe vremea robiei. Pe cand era inca tanar,… [citeste mai departe]