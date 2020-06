Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.669 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.800 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.288 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, […] Articolul Numarul cazurilor de coronavirus confirmate, in creștere in ultimele 24 de ore. Vezi situația pe județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .