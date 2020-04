Numărul cărășenilor confirmați cu COVID-19 crește de la o oră la alta CARAȘ-SEVERIN – Contorizarea evoluției epidemiei cu noul coronavirus continua, in Caraș-Severin fiind raportate zilnic cazuri noi de infectare! Aceste cifre nu-i mai incalzesc pe oameni, mulți ajungand la trista concluzie ca nu mai suntem decat niște simple numere care atesta o situație de criza fara precedent, cifrele finale contand, eventual, pentru paginile de istorie universala care se scriu acum, zi de zi, cu viețile și morțile noastre. Totuși, urmarind aceste raportari putem sa ne dam seama cat de repede ne apropiem de ceea ce specialiștii numesc varful epidemiei in țara noastra care, la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat aseara ca 27 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 la Spitalul Universitar de Urgenta București (SUUB). Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți. De la nivelul SUUB s-au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice, iar pentru…

- Platforma Naționala de Pregatire pentru Situații de Urgența, fiipregatit.ro a pregatit un ghid de autoizolare la domiciliu. Ce masuri de igiena trebuie sa se respecte in autoizolare. Unde poți suna pentru a afla mai multe informații despre COVID-19. Ghid COVID-19 pentru autoizolare la domiciliuCand…

- RESITA – In cazul femeii de 72 de ani, care a decedat dupa ce a fost i-a fost confirmata infectarea cu noul coronavirus, s-a efectuat, conform procedurilor, o ancheta epidemiologica! In aceasta dimineata, Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a transmis rezultatele anchetei efectuate ieri.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți seara ca au fost inregistrate inca trei decese din cauza coronavirusului, la pacienți internați la Spitalul din Suceava.Bilanțul morților a ajuns la 11.Este vorba despre doi barbați și o femeie, toți trei pacienți la Spitalul Județean Suceava.Barbatul…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetațeni romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- „În urma sesizarii polițiștilor de frontiera din aeroportul Cluj-Napoca, în baza Ordinului Ministrului Sanatații nr. 7 din 11.03.2020, Direcția de Sanatate Publica a dispus oprirea transportului unor colete, care urmau sa fie expediate în Italia și conțineau 10.000 maști chirurgicale,…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…