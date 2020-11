Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele noua luni ale anului, marcate de pandemia de COVID-19, numarul victimelor violenței domestice a crescut in intreaga lume. Intr-un interviu pentru Libertatea, ambasadoarea Franței in Romania, Laurence Auer, explica masurile luate impotriva acestui fenomen in Franța, care pot fi un exemplu…

- Cum ne pastram relatiile de familie si de cuplu in pandemie? Studiile arata ca violenta domestica a atins cote alarmante in ultimele luni. Prin telefon: Cozmin Mihai, medic primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/13-nov-tema.mp3

- Alexandru Benga, care a bifat 7 meciuri in acest sezon de Liga 1, s-a aratat contrariat de opinia lui CTP și l-a criticat pe acesta intr-un mesaj pe Facebook. Serghei Mizil, atac FURIBUND la adresa lui CTP dupa ce l-a criticat pe Patriarh. "E un accident genetic. Isi permite sa zica orice"…

- In ultimele 24 de ore au fost 2.958 de cazuri noi de COVID-19, un nou record al infecțiilor cu coronavirus de la inceputul pandemiei in Romania. A crescut și numarul deceselor. Intr-o singura zi au murit 82 de persoane bolnave de COVID, transmite digi24.ro.

- Recentele clip-uri aparute in spațiul public cu minori care agreseaza și umilesc alți minori ne demonstreaza faptul ca acele cazuri nu sunt unele izolate și ca fenomenul violenței este unul des intalnit in randul adolescenților, ba chiar și in randul copiilor cu varste fragede. Date oficiale emise de …

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, conform Legii pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, vizand 5.040 de persoane, autori ai unor fapte violente, majoritatea barbati.