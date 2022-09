Stiri pe aceeasi tema

- ”Numarul accidentelor grave de circulatie in care au fost implicati conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii 4 ani. Potrivit datelor puse la dispozitie de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, in acest interval de timp, in Romania, s-au produs 198 de accidente…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Patru persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un cap de pod, pe DN 13 Brasov – Sighisoara. Pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD, iar traficul a fost blocat complet timp de 20 de minute. Alte șase persoane, intre care doi copii,…

- Doi cetateni libanezi au incercat sa introduca in Romania zeci de piese care fac parte din categoria artefactelor arheologice. O mare parte din piese fac parte din patrimoniul cultural egiptean. Potrivit Poliției de Frontiera, cei doi barbați, care au venit in Romania cu o cursa din direcția Cairo,…

- Primul numar de inmatriculare verde a fost eliberat, luni, a anunța Ministerul Afacerilor Interne, aceste numere fiind dedicate mașinilor nepoluante. Incepand de astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, iar preschimbarea se va realizat…