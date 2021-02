Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Bernie Sanders a anuntat, miercuri, ca va dona organizatiilor caritabile 1,8 milioane de dolari stransi din vanzarea produselor cu celebra fotografie AFP in care apare singur, cu bratele incrucisate, la investirea lui Joe Biden. Imortalizat de fotograful AFP Brendan Smialowski,…

- Investitiile cumulate ale guvernelor si companiilor in imbunatatirea competentelor si recalificarea fortei de munca ar conduce la o crestere a PIB global cu 6,5 trilioane de dolari si ar crea 5,3 milioane de locuri de munca pana in 2030, potrivit raportului "Upskilling for Shared Prosperity", lansat…

- Cu o zi inainte ca Joe Biden sa devina presedinte al SUA, Parlamentul European a votat marti cu 653 de voturi pentru la 10 pentru o lege de aplicare a masurilor de raspuns, care va intra probabil in vigoare pana la inceputul lunii martie. Legea este conceputa pentru a proteja interesele blocului in…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, aproape 60.000 de cadre medicale au fost vaccinate in Romania pana miercuri. Cu un al doilea vaccin aprobat de Agenția Europeana a Medicamentului, cel al companiei Moderna,…

- Mesajul a fost transmis la finalul saptamanii trecute, lasand Rusia in poziția de ultima mare putere care nu l-a felicitat pana la acest moment pe președintele ales al SUA.In mesajul lui Xi Jinping se subliniaza ca promovarea unei dezvoltari sanatoase și stabile a relațiilor dintre China și SUA este…

- Disney va lansa pe 23 februarie un serviciu de streaming gratuit, care se va numi Star si va fi disponibil in anumite tari din Europa - nu se stie deocamdata care sunt acele tari, insa va exista, cu siguranta, o extindere ulterioara. Star va fi un fel de Hulu pentru restul lumii (disponibil si in Canada,…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger afirma ca administrația democratului Joe Biden va trebui sa ia masuri rapide pentru a restabili canalele de comunicare cu China, avertizând ca tensionarea relațiilor din timpul președinției Trump ar putea escalada într-un conflict armat, scrie…