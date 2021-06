Stiri pe aceeasi tema

- 27 iunie, alegeri parțiale : URNELE DE VOT S-AU INCHIS, ardelenii din ALBA au fost harnici la VOT. Situația pe secții de votare 27 iunie, alegeri parțiale : URNELE DE VOT S-AU INCHIS, ardelenii din ALBA au fost harnici la VOT. Situația pe secții de votare In județul Alba, in comunele Meteș și Ciuruleasa,…

- Duminica, 27 iunie s-au desfașurat alegerile pentru primar in comunele Meteș și Ciuruleasa. Urnele de vot s-au inchis la ora 21.00. Alba24.ro va prezinta cum s-a votat in cele doua comune din județ: Ciuruleasa La Ciuruleasa au votat 744 de persoane, prezența la urne fiind de 80,08 %. Votanți pe liste…

- 27 iunie, alegeri parțiale : Prezența la vot situeaza ALBA intre primele județe. Procentul la ora 14:30 27 iunie, alegeri parțiale : Prezența la vot situeaza ALBA intre primele județe. Procentul la ora 14:30 In județul Alba, in comunele Meteș și Ciuruleasa, au loc alegerile pentru funcția de primar,…

- 27 iunie, alegeri parțiale in Alba, la Meteș și Ciuruleasa. Prezența la vot la ora 09:00 27 iunie, alegeri parțiale in Alba, la Meteș și Ciuruleasa. Prezența la vot la ora 09:00 In județul Alba, in comunele Meteș și Ciuruleasa, au loc alegerile pentru funcția de primar, la ora 09:00 prezenta la vot…

- Eurodeputatul Victor Negrescu afirma ca mai multe persoane i-au relatat despre „zecile de flotanți” deplasați in comunele din Alba unde duminica vor avea loc alegeri parțiale: „Practicile abuzive ale liberalilor și candidaților lor trebuie sa inceteze”. „Astazi (vineri - n.r.) se termina campania…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, toate informatiile legate de desfasurarea alegerilor locale partiale pot…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea alegerilor locale anticipate parțiale pentru funcțiile vacante de primar in 30 de comune si orase din 20 de județe, printre care și Alba, in ziua de duminica, 20 iunie 2021, chiar de sarbatoarea Rusaliilor.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in data de 20 iunie 2021, a alegerilor locale parțiale pentru primari in localitațile in care funcția de primar este vacanta. In județul Alba sunt doua localitați in situația respectiva: comunele Meteș și…