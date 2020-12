Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 365.212, potrivit datelor transmise luni, 16 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 4.931 de infectari noi. Vezi și ALBA: Lista localitaților din care provin cele 76 noi cazuri COVID-19. Date oficiale din 16 noiembrie Sunt 149…

- BILANȚ 8 NOIEMBRIE CORONAVIRUS. Grupul de Comunicare Strategica a raportat astazi un numar de 6752 de infectari, la 21.500 de teste efectuate. De asemenea, 86 de decese au fost înregistrate și 1056 de pacienți internați la ATI în ultimele 24 de ore.

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilantul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Numarul de teste a fost mai mic decat ieri, insa numarul de cazuri noi de coronavirus confirmate a continuat sa creasca. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 22 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 196.004 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 109.898 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 109.898 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 116.415, potrivit datelor transmise miercuri, 23 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 1.767 de infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore dupa 24.745 testari, un nou record absolut, dupa cel din 16 septembrie, cand au…

- Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 104.187, potrivit datelor transmise luni, 14 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 692 infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa doar 7.331 testari. Citește și ALBA: 11 cazuri confirmate in județ, in ultimele 24…