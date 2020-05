Cunoscuta cantareața a subliniat ca fiica ei a implorat-o sa fie puternica și a marturisit ca a cerut ajutorul psihologilor ca sa poata gestiona situația delicata in calitate de mama… de parinte. Intrebata ce i-a spus prima data dupa accident Margheritei, Viorica de la Clejani a povestit: „Mi-a zis sa fiu tare și puternica, ca exista un Dumnezeu și ca ei ii pare rau pentru suferința noastra, dar ea crede totuși ca lucrurile merg inainte și ca omul din greșeala invața. Sa lasam autoritațile sa iși faca treaba. Am vorbit cu specialiști și mi-au spus sa las copilul in pace, sa nu il traumatizez,…