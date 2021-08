NukFly lanseaza primul sau single: „Nothing Breaks Me Down”, o piesa cu versuri in limba engleza, cu beat-uri nostalgice și un refren ce ramane intiparit in minte, despre o poveste de iubire ajunsa la final, dar in care amintirile sunt mai vii ca niciodata. Compus de catre Alexandra Dinu, Robi Velisar, Enri Demi și Sergiu Ene, „Nothing Breaks Me Down” surprinde prin imagini povestea din spatele versurilor. „Este o poveste de iubire, iar titlul piesei «Nothing breaks me down» cred ca spune totul. In relațiile mele sunt un romantic și ma super implic, iar in viața pentru mine e totul sau nimic.…