Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica și Nova Power & Gas lanseaza RoPower Nuclear, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici in Romania, pe locul fostei centrale electrice pe carbune din Doicești.

- Nuclearelectrica SA si Nova Power & Gas SRL au lansat marti RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici in Romania, pe locul fostei centrale electrice pe carbune din Doicesti, judetul Dambovita, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. Fii…

- Nuclearelectrica SA și Nova Power and Gas SRL lanseaza RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici in Romania, pe locul fostei centrale electrice pe carbune din Doicești, județul Dambovița.

- Nuclearelectrica SA and Nova Power & Gas SRL launched on Tuesday RoPower Nuclear SA, the project company for the development of small modular reactors in Romania, on the site of the former coal-fired power plant in Doicesti, southern Dambovita County, according to a press release sent to AGERPRES.…

- Compania de stat Nuclearelectrica a solicitat Agentiei Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), cu sediul la Viena, sa efectueze o misiune SEED (Site and External Events Design) pentru a evalua procesul care a fost urmat in alegerea primului amplasament pentru o centrala cu reactoare modulare mici,…

- SN Nuclearelectrica SA informeaza ca a solicitat Agentiei Internationale pentru Energie Atomica AIEA sa efectueze o misiune SEED Site and External Events Design pentru a evalua procesul care a fost urmat in alegerea primului amplasament pentru o centrala cu reactoare modulare mici, de la Doicesti, judetul…

- Lider pe piața restaurantelor cu servire rapida, McDonald’s Romania numara in prezent peste 5.000 de angajați in cele 92 de restaurante deschise in intreaga țara. Compania se afla intr-un proces de continua dezvoltare, urmarind sa iși extinda echipa prin intermediul celei mai recente campanii de recrutare…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 520 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 251 locuri de munca pentru: ospatar și muncitor necalificat Post-ul Cauți un loc de munca in alta țara? AJOFM Dambovița iți ofera 520 de posibilitați sigure…