- Farmaceutica Remedia a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net consolidat de 4,207 milioane lei, fata de pierderi de 1,108 milioane lei in perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 218,901 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 71,65 milioane de lei (14,57 milioane de euro), din care 60,5 milioane de lei (12,3 milioane de euro) tranzactii cu actiuni. Potrivit datelor BVB, indicele principal…

- BCR a inregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in primul semestru al acestui an, in crestere cu 38,5% fata de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) in perioada similara a anului trecut, in urma performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut, in aceasta saptamana, 3,397 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,73%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 10,8%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Compania romaneasca de securitate cibernetica Safetech Innovations, listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a raportat un profit net de 284.000 de lei, in primul trimestru al anului, in crestere cu 162% fata de aceeasi perioada din 2020. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries a inregistrat in primul trimestru un profit brut de 26,03 milioane lei, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce veniturile au sporit cu 8%, la 49,84 milioane lei, potrivit rezultatelor financiare neauditate, publicate luni pe Bursa…

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 701,4 milioane de lei in primul trimestru din acest an comparativ cu o pierdere de 1,95 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Societatea a raportat venituri nete din activitatea…