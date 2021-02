Stiri pe aceeasi tema

- Conform Mediafax , Rob Malley, expert privind situatia din Orientul Mijlociu, este directorul Institutului de studii International Crisis Group. Jen Psaki, purtatorul de cuvant al Presedintiei SUA, a declarat ca Iranul trebuie sa revina la respectarea in totalitate a Acordului nuclear din 2015 inainte…

- Iranul este dispus la compromis in privinta programului sau nuclear, dar SUA trebuie sa faca primii pasi pentru revenirea la acordul din 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani, potrivit DPA. Pana la urma, a spus presedintele iranian, SUA sunt cele care s-au retras…

- Companiilor straine nu li se va permite sa-si testeze vaccinurile impotriva COVID-19 pe poporul iranian, a declarat sambata presedintele Iranului, Hassan Rouhani, la o zi dupa ce liderul suprem iranian a interzis importul de vaccinuri din SUA si Regatul Unit, informeaza Reuters. "Companiile straine…

- Semnatarii acordului international privind programul nuclear iranian au declarat luni ca ''vor sa raspunda pozitiv'' la ''perspectiva unei revenirii a SUA'' la masa negocierilor, europenii cerand Iranului sa nu ''compromita'' viitorul, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministrii de externe europeni,…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani s-a declarat miercuri dispus sa coopereze cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, informeaza DPA. ''Obiectivul nostru este sa inlaturam obstacolul sanctiunilor SUA de pe umerii populatiei iraniene... acest scop este conform cu interesele nationale'', a declarat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…