Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei Qatarului, a carui tara a facut cunoscuta recent intentia sa de a face bunele oficii intre Teheran si Washington cu privire la problema nucleara iraniana, s-a intalnit luni cu omologul sau iranian la Teheran, potrivit unui corespondent al agentiei France Presse, potrivit Agerpres.…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru a sincroniza'…

- Rusia si Iranul vor "sa salveze" acordul asupra programului nuclear iranian, au anuntat marti sefii diplomatiilor celor doua tari, in timp ce administratia presedintelui american Joe Biden trebuie sa decida daca Statele Unite vor reveni la acest document-cheie, relateaza France Presse. "O…

- SUA si "aventurismul lor inuman" se afla la originea dramei avionului ucrainean doborat la inceputul anului 2020 de catre Iran in apropiere de Teheran, au transmis miercuri Gardienii Revolutiei - armata de elita a regimului iranian -, cu doua zile inaintea implinirii, la 8 ianuarie, a unui an de…

- SUA si "aventurismul lor inuman" se afla la originea dramei avionului ucrainean doborat la inceputul anului 2020 de catre Iran in apropiere de Teheran, au transmis miercuri Gardienii Revolutiei - armata de elita a regimului iranian -, cu doua zile inaintea implinirii, la 8 ianuarie, a unui an de…

- Iranul in acuza pe președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, ca incearca sa gaseasca un pretext de razboi pentru a declanșa un conflict militar. „In loc sa combata pandemia in SUA, Donald Trump si anturajul acestuia risipesc miliarde pentru zboruri ale avioanelor B-52 si pentru trimiterea fortelor…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump ca a încercat sa fabrice „un pretext” pentru a începe „un razboi”, când tensiunile dintre cei doi dușmani cresc din nou, potrivit AFP.Zarif a facut aceste…