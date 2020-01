Stiri pe aceeasi tema

- Pe retelele de socializare a fost creat un grup ce numara deja 2.500 de persoane, unde au aparut postari pline de ura la adresa muncitorilor si a proprietarului brutariei, unele chiar incitand la violenta. Localnicii se tem ca brutarii din Sri Lanka vor aduce si alti muncitori straini, ceea ce va insemna…

- Piumal si Amahinda au 22, respectiv 49 ani, sunt brutari si au fost angajati cu forme legale, prin intermediul unei firme de recrutare, la cea mai mare fabrica de paine din regiunea Gheorgheni. Patronii fabricii din Ditrau spun ca au vrut sa angajeze forta de munca locala, atat din Harghita cat si din…

- Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna…

- Un amplu articol dedicat izvoarelor din Romania și proprietaților lor curative a aparut in The New York Times. „In Transilvania, localnicii au crezut ca turiștii vor „lua cu asalt” stațiunile montane. Visul lor s-a naruit, insa izvoarele au continuat sa curga“. Terapiile din stațiunile balneare nu au…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca in urma primelor cercetari, politistii au stabilit ca un tanar de 20 de ani, din comuna Sancraieni, in timp ce conducea un autoturism pe directia Gheorgheni - Miercurea-Ciuc, la iesirea dintr-o curba la stanga, a trecut pe contrasens…

- Asia din mijlocul Romaniei. Zeci de mii de muncitori non-UE lucreaza pe piața locala, cei mai mulți din Vietnam și China Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul…

- Oseminte umane vechi, care par a proveni de la mai multe persoane, au fost gasite de o echipa de muncitori care lucreaza la constructia noului camin cultural din satul Babeni, comuna Topliceni. Ramasitele vor fi expertizate de specialisti pentru a afla vechimea si originea acestora. Localnicii din Babeni…

