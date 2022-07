„Nu vor mai exista relaţii între Ucraina şi Siria”, zice Zelenski Volodimir Zelenski, dupa ce Siria a spus ca recunoaște independenta republicilor separatiste proruse Donetk si Lugansk, sustinute de Moscova din 2014, a anuntat miercuri seara ca inceteaza orice relatii diplomatice cu regimul de la Damasc. Iata ce relateaza AFP, cu referire la ce zice Zelenski in clipul postat pe Telegram: „Nu vor mai exista relații intre Ucraina și Siria. Presiunea pentru sanctiuni impotriva Damascului, aliatul Rusiei, va fi si mai mare. Este un fapt nesemnificativ”. Președintele ucrainean a mai subliniat ca a semnat cu Bruxellesul un acord pentru un regim de „transport fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

