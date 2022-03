Nu vor fi probleme! Mic respiro pentru Gloria

Stiri pe aceeasi tema

- Gloria funcționeaza la capacitate maxima de la venirea pe banca a lui Adrian Chiruț, iar adversarele par incapabile sa gaseasca antidotul pentru ceea ce ofera in acest moment echipa buzoiana. Dupa ce a rupt in doua cealalta Glorie din Liga, la Bistrița, runda trecuta, Gloria noastra n-a stat la discuție…

- Nebunie de meci sambata, la Sala Sporturilor! In a doua etapa a returului Ligii Naționale, Gloria primește vizita liderului Rapid București, intr-o partida cu implicații majore la varful clasamentului. Socotita, nu numai in urma transferurilor pe care le-a tot efectuat in ultima vreme, principala pretendenta…

- Trei din trei pentru Romeo Ilie și fetele sale dupa șocul cu Mioveni de la Sala Sporturilor, iar Gloria a incheiat prima parte a campionatului, e adevarat, și cu meciuri in plus fața de rivalele sale, pe locul 4, de Europa. Sambata dupa-amiaza, in Sala Rapid din Capitala, in ultima etapa a turului Ligii…

- Gloria incheie in aceasta seara, la Sala Sporturilor, cea de-a 12-a etapa, penultima a turului, din Liga Naționala cu un meci impotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din campionat, o rivala de-acum clasica la locurile de Europa, Minaur Baia Mare. Partida gasește echipa buzoiana dupa șocul cu…

- Numai de un adversar ca Tadici, cu al sau Zalau, nu avea nevoie Gloria intr-o perioada extrem de delicata, fara un antrenor principal, dupa ce Aurelian Roșca a fost demis, in urma infrangerii de la Sala Sporturilor cu Dacia Mioveni și cu multa tensiune in cadrul lotului, in contextul desparțirii de…

- Desparțirea intempestiva de Aurelian Roșca, produsa imediat dupa meciul pierdut sambata, la Sala Sporturilor, in fața Dacia Mioveni, obliga Gloria la gasirea rapida a unei soluții pentru banca tehnica. Unul dintre numele vehiculate pentru a prelua echipa buzoiana este cel al lui Ion Craciun (66 de ani),…

- Gloria este prima echipa din sportul buzoian care susține primul meci oficial in 2022. Sambata, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, in etapa a 10-a a Ligii Naționale, fetele lui Aurelian Roșca o vor intalni pe Dacia Mioveni. Clubul din Crang a anunțat procedura de ticketing și protocolul de acces…