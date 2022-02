Nu vă temeți de ceceni, sunt doar oameni cu bărbi. Și îi vom bărbieri! Un militar ucrainean a postat un clip de incurajare pentru compatrioții sai, pe fondul informațiior ca mai multe trupe cecene ostile au intrat in Ucraina. ”Nu va temeți de ceceni, sunt doar oameni cu barbi. Și ii vom barbieri!”, este mesajul transmis. De altfel, cecenii nu s-au descurcat prea bine in prima zi de lupta alaturi de armata rusa. Se pare ca Magomed Tushaev, un general cecen – numarul 2 in ierarhie -, a fost ucis intr-o ambuscada in a doua zi de razboi, alaturi de toți militarii ceceni pe care ii avea in subordine. “Clasific acest lucru drept neconfirmat in așteptarea confirmarii și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

