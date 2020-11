Astazi, oficialii SANITAS Buzau au transmis un mesaj de incurajare pentru cadrele medicale buzoiene spitalizate, dupa ce au fost diagnosticate cu noul coronavirus. „Pentru cele aproximativ 15 cadre medicale (din ATI, Pneumologie, Cardiologie, UPU, Ambulanța, Maternitate, etc, de la medic pana la ingrijitoare de curațenie) și nu numai, de care am aflat saptamana asta ca sunt internate in spitale, pentru infecție cu COVID-19, avem urmatoarea rugaminte: NU VA LASAȚI, FRAȚILOR! LUPTAȚI CU JIGODIA ASTA DE VIRUS! FIȚI PUTERNICI! NOI, CEILALȚI, NE GANDIM LA VOI ȘI VA SUSȚINEM! PS: NOI NE IMBOLNAVIM…