- Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin Direcția Generala Antifrauda Fiscala, a declanșat operațiunea “Mercur”, cea mai ampla acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comerț și a numarului foarte…

- In cauza, Agentia Nationala de Administrare Fiscala s a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 21.306.187,47 lei, aproximativ 5.000.000 euro . Judecata acestui dosar a durat aproximativ cinci ani. Doi inculpati au fost achitati. Alti doi inculpati au fost condamnati.Verdict final…

- Reprezentantul partidului București 2020, Robert Negoița, marele favorit sa-și adjudece un nou mandat de edil in Sectorul 3, are cea mai stranie declarație de avere dintre toți candidații bucureșteni la alegerile de pe 27 septembrie. Și asta pentru ca inainte sa fie primar a construit pe persoana fizica…

- Noutati de la ANAF. Plata in numele altei persoane prin SPV. Titularul contului din spațiul privat virtual are acum posibilitatea de a plati impozite sau contribuție evidențiate in declarația unica in numele oricarei alte persoane fizice, a anunțat ieri, intr-un comunicat, Ministerul Finanțelor Publice.…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat noi facilitati ale serviciului Spatiul Privat Virtual prin care se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contributii evidentiate…

- ANAF: Noua facilitate in SPV, plata in numele altei persoane Titularul contului din spațiul privat virtual are acum posibilitatea de a plati impozite sau contribuție evidențiate în declarația unica în numele oricarei alte persoane fizice, a anunțat ieri, într-un comunicat, Ministerul…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au dezvoltat si implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice, identificarea vizuala online, operationala din 11 august, astfel ca identificarea persoanelor fizice care doresc…

- Informatiile privind conturile bancare si de plati ale romanilor vor fi disponibile intr-un Registru special creat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Prin Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare, Fiscul va putea identifica rapid persoanele fizice si…