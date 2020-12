Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, ancheta mamut a Directiei Nationale Anticoruptie a scos la iveala o adevarata „fabrica de permise" culminand cu arestarea sefului Serviciului de Permise si Examinari si a altor agenti ai aceluiasi serviciu, plus mai multi instructori auto, suspectati ca ar face parte din acelasi grup…

- Un polițist, un medic și un asistent au fost condamnați pentru favorizarea infractorului și fals intelectual, dupa ce ar fi permis mamei unui șofer suspect de conducere sub influența alcoolului sa ofere proble biologice in locul acestuia.

- Andreea Marin a facut senzație luna trecuta la Gala UCIN,cand a aparut alaturi de fiica ei, Violeta și baiatul lui Ștefan Banica Jr,Radu. Prezentatoarea tv a marturisit ca are o relație foarte buna cu baiatulfostului soț, iar legatura dintre fiica ei și acesta este stransa. „Pentru noi e... normalitate.…

- Andreea Podarescu nu mai are liniște de mai bine de doua saptamani. Vedeta trece prin momente cumplite cu fiul sau, Anthony, care a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost suspect de leucemie! In ce stare de sanatate se afla acum micuțul? Declarațiile brunetei!

- Aseara in jurul orei 20.00, a avut loc un conflict pe o strada din localitatea Tomnatic intre mai multe persoane. Un minor de numai 13 ani a injunghiat un tanar de 25 de ani. In urma conflictului, un tanar de 25 de ani a fost lovit in zona capului cu un obiect contondent de catre ... The post Conflict…

- Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat luni, 5 octombrie, la o acțiune de donare de sange. Mai exact, la acțiunea de donare de sange au participat 20 de elevi. Activitatea s-a desfașurat la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba cu respectarea masurilor de igiena…

- Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca in urmatoarea perioada va verifica marile afaceri incheiate de administrația condusa de Gabriela firea, iar daca va fi cazul „le vom trimite la organele in drept”.Citește și: Ludovic Orban anunța o victorie ZDROBITOARE a PNL-USR-PLUS: 'E clar…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a trecut prin clipe teribile dupa ce a fost muscata de un caine in timp ce se plimba in zona Greenfield din Baneasa. Adriana Saftoiu, care a ajuns la spitalul Matei Bals, unde i s-a administrat antirabic, a aflat ca este a treia victima, probabil, a aceluiasi patruped.…