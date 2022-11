Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran, in varsta de 43 de ani, și Alex Dobrescu s-au desparțit, deși vedeta fusese recent ceruta in casatorie, iar cei doi urmau sa faca pasul cel mare. Fosta prezentatoare TV și Alex au impreuna o fetița. Cristina Cioran a declarat ca trece printr-o perioada grea, mai ales ca desparțirea…

- Surpriza in lumea mondena a Capitalei. O frumoasa vedeta TV și-a iertat iubitul infidel, deși, anul trecut, nici nu mai voia sa auda de cel care ii fransese inima. Blondina a facut primele declarații despre impacarea cu fostul partener de viața. Ce spune despre faptul ca logodnicul ei a calcat stramb.…

- O veste neașteptata a cutremurat showbiz-ul romanesc. O vedeta autohtona a ajuns dupa gratii din cauza traficului de droguri. Barbatul a fost prins de DIICOT și este arestat pentru vanzarea masiva de canabis. Despre cine este vorba și cand a avut loc arestarea lui.

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! O vedeta a adus pe lume o fetița! A nascut in aceasta dimineața, la ora 09:27, dar a impartașit bucuria cu urmaritorii din mediul online in urma cu puțin timp. A așteptat cu nerabdare sa iși țina fiica in brațe, iar visul ei s-a implinit acum!

- Bucurie fara margini pentru o vedeta din showbiz-ul romanesc! Aceasta a adus pe lume cel de-al treilea copil, iar totul s-a intamplat in mare secret. Proaspata mamica a intampinat probleme la naștere și a avut nevoie de transfuzii de sange. Iata despre cine este vorba!

- Bianca Dragușanu a facut o serie de declarații controversate la adresa femeilor mici de statura. Vedeta a marturisit ca femeile mici de statura nu sunt pe gustul ei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Una dintre cele mai frumoase și populare artiste romance, implicata intr-un divorț dureros. Blondina a suferit foarte mult, in urma separarii de barbatul care i-a fost partener de viața mai bine de un deceniu. Cantareața susține ca, momentan, doar cateva formalitați mai trebuie puse la punct. Ce s-a…