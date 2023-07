Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ce masuri va lua Guvernul pentru prețuri mai mici la alimente.„TVA zero nu se poate. Comisia Europeana nu accepta o astfel de varianta pentru niciun fel de produs. Cum nici o propunere sa nu mai platim curentul sau telefonul nu funcționeaza. Azi voi avea o discuție…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins propunerea avansata de ministrul de Finanțe asumat de PNL, Marcel Boloș, care afirmase ca instituția pe care o conduce are in analiza scaderea TVA la alimentele de baza.„Exista o recomandare a Comisiei Europene sa avem doar doua praguri de TVA.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca reforma pensiilor speciale nu este blocata si ca le-a explicat celor de la Banca Mondiala si Comisia Europeana ca Guvernul doreste ca reforma in acest domeniu sa fie aprobata in aceasta sesiunea parlamentara.

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a precizat ca Romania merge la discuțiile cu Comisia Europeana cu o singura varianta de indicator pentru inlocuirea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, ci cu doua variante.

- Vești bune pentru mamele din Romania! Guvernul a anunțat data exacta la care acestea vor primi 2.000 lei, din partea statului. Insa, o singura categorie este vizata și poate sa primeasca aceasta suma. Iata anunțul oficial a lui Marcel Boloș.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 11 mai, ca ministrul Marius Budai va merge saptamana viitoare la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe tema reformei pensiilor speciale, jalon din PNRR obligatoriu pentru ca Romania sa primeasca tranșa a treia a banilor europeni.„Am avut…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Guvernul a decis sa ofere ajutoare sub forma de vouchere de pana la 4.000 de lei pentru unii dintre cetațeni. Acestea vor putea fi folosite pentru pentru renovarea locuințelor și achiziționarea de electrocasnice esențiale. Iata anunțul facut de Marcel…