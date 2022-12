In Craiova sunt multe blocuri noi in care locatarii nu au actele de proprietate “in regula”. In sensul ca au platit prețul cerut de investitor pentru o locuința int-un imobil multietajat, dar ei nu dețin decat un antecontract sau promisiunea de vanzare. Este aceasta un impediment pentru inființarea unei asociații de proprietari? Știm cu toții, antecontractul sau promisiunea de vanzare este o convenție prin care o parte sau ambele parți se obliga ca la o anumita data sa incheie un contract prin care sa vanda, respectiv sa cumpere un imobil. Antecontractul mai este cunoscut și sub numele de promisiune…