- Comerțul cu mașini second hand, aduse din spațiul comunitar, este preferat de foarte mulți romani. Majoritatea, insa, nu lucreaza legal in sensul ca nu inregistreaza veniturile in evidențele contabile și nu declara operațiunile efectuate. Astfel, se sustrag de la plata obligațiilor fiscale datorate…

- PSRM a desfașurat o noua runda de consultari cu toate fracțiunile și grupurile parlamentare. Declarația a fost facuta de liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculița, in cadrul unei emisiuni la NTV Moldova.

- Un nord-coreean a reusit sa ajunga în Sud înotând timp de sase ore pentru a ocoli una din frontierele cele mai militarizate din lume, a anuntat miercuri un oficial sud-coreean. Aceasta expeditie îndrazneata ilustreaza si carentele supravegherii sud-coreene, noteaza La Libre Belgique,…

- Pentru prima data in Moldova, in parteneriat cu Agenția Spațiala European (ASE), a fost realizat un studiu pentru cartografierea poluarii aerului in Chișinau și pe intreg teritoriul RM, folosind datele de observare a Pamintului. Studiul a fost realizat in perioada instituirii masurilor de restricție,…

- Este probabil cel mai cunoscut cuvant din lume si unul dintre cele mai utilizate. Se estimeaza ca s-a raspandit in 600 de limbi si dialecte. Este greu de stabilit originea precisa a expresiei OK, dar una dintre ipoteze este aceea ca ar fi pornit de la o gluma. Au existat numeroase incercari de a explica…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik. Mulți dintre cei care se infecteaza cu coronavirus pierd capacitatea de a simți mirosurile, poate sa dispara și gustul. Oamenii de știința nu au stabilit deocamdata cu exactitate cauzele apariției problemelor de percepție a mirosurilor și gusturilor in cazul infectarii…

- 258 de persoane vor fi concediate la intreprinderea Calea Ferata din Moldova pina la 1 martie. Majoritatea sint mașiniști ai trenurilor de calatori. Informația a fost confirmata pentru NM de directorul adjunct al companiei feroviare Miron Gagauz. Pentru a reduce numarul de angajați la intreprindere,…

- In cea mai mare parte a țarii va ploua joi. De vineri mai multe regiuni sunt vizate de lapovița și ninsori. Conform meteorologilor, de joi ploua in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile de precipitatii vor fi insemnate in jumatatea de sud. De vineri este posibil sa ninga in dealurile Olteniei, Munteniei,…