Nu se mai pun proteze la Spitalul Județean din Târgu Jiu Pacienții Secției ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu sunt trimiși la alte unitați medicale din țara pentru montarea de proteze. Cu toate ca lista de așteptare este lunga și dureaza intre 6 luni și un an pana cand se ajunge sa fie onorata programarea, acum intreg procesul este complet blocat. Motivul este legat de intrarea in renovare a intregii Secții Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Aceasta nu a fost mutata in perioada de execuție a lucrarilor și activitatea se desfașoara cu dificultate sau chiar deloc. Unele intervenții chirurgicale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

