Nu scapam total de declaratie: Vela ne explica ce vom scrie in ea ca sa mergem la munte

In contextul in care Romania va trece din 15 mai de la starea de urgenta la starea de alerta se va schimba si declaratia pe propria raspundere.



Astfel, nu vom mai avea nevoie de o astfel de declaratie pentru deplasarea in localitate, insa ea va fi necesara daca dorim sa iesim din oras.



Din declaratie vor fi scoase rubricile referitoare la iesirea din casa pentru cumparaturi, plimbarea animalelor de companie etc. Decizia finala privind declaratia nu este inca luata si documentul va fi publicat cand se vor stabili detaliile in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.



