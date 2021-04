Nu scăpăm de virusul Zika! Ce boli grave ne pândesc vara aceasta In Romania, exista riscul transmiterii unor boli grave, precum febra hemoragica Denga sau virusul Zika, pentru ca avem populații stabile și dense ale țanțarului tigru asiatic. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” din București a explicat, potrivit gandul.ro, care sunt bolile grave care pot fi transmise populației de la vectori precum țanțari sau șobolani. Riscul este cu atat mai mare cu cat in București s-a ratat prima acțiune de dezinsecție din acest an. „Odata cu creșterea temperaturilor, in mediul urban, un mediu natural mult modificat pentru a-l face mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

