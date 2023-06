Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a doua a puternicului concurs de inot de la Roma - Sette Colli Trophy – a adus doua calificari in finale pentru sportivii delegatiei Romaniei: David Popovici, la 100 m liber, si Andrie Anghel, la 50 m spate.In seriile de la 100 m liber, campionul european si mondial, David Popovici s-a calificat…

- Dublu campion mondial și european la probele de 100 și 200 de metri liber, David Popovici a inceput excelent prima zi a intrecerilor Cupei Romaniei, gazduite de Complexul Național Sportiv de Natație de la Otopeni, scrie sport.hotnews.roSportivul legitimat la CS Dinamo București a terminat pe primul…

- Sportivul are examen de Bacalaureat la vara, „un examen pe care-l iau in serios”, cum s-a destainuit, povestind cum imbina pregatirea pentru școala cu antrenamentul zilnic. David este primul inotator din ultimii 50 de ani care a caștigat simultan probele de 100 și 200 metri liber la aceeași ediție a…

- Prezent in cladirea One Tower pentru a face public parteneriatul cu Raiffeisen Bank, David Popovici (18 ani) a vorbit deschis intr-o conferința de presa despre aspectele ce țin de programul sau, dar și pe cine admira din lumea sportului. Primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de la Paris…

- David Popovici (18 ani) a avut un start de vis la Campionatele Naționale de Natație, cucerind doua medalii. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR 1 Sportivul de la CS Dinamo a caștigat probele de 50 metri liber și 100 metri spate, iar la…