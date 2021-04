Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri, la ora 05.20, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești, 100 km S de Bacau, 114 km V de Galați, 116 km NV de Braila, 145 km N de București, 166 km…

- Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 4:01, la o adancime de 143 de km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68 km E de Brasov, 78 km NE de Ploiesti, 114 km S de Bacau, 122 km V de Braila, 123 km V de Galati, 130 km N de Bucuresti, 150 km NE de Pitesti, 183 km E de Sibiu, 195…

- Procurorii DIICOT au retinut 11 persoane, care ulterior au fost arestate preventiv si care faceau parte din una dintre cele mai importante grupari infractionale specializate in distributia de heroina si noi substante psihoactive din Bucuresti. "In urma unei investigatii care a durat patru…

- In ziua de 24 Februarie 2021 la ora 04:35:09 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 137km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78km E de Brasov, 94km NE de Ploiesti, 99km S de Bacau, 115km V de…

- O grupare de traficanti de droguri a fost destructurata de oamenii legii, in urma a 10 perchezitii efectuate in Bucuresti si Ilfov. In urma operatiunii "Podul", politistii l-au prins in flagrant pe liderul gruparii, in timp ce incerca sa vanda 100 g de heroina. Unul din suspecti a murit de supradoza…

- Noua traficanti de heroina care actionau pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, la locuintele acestora fiind gasite droguri, doua pistoale, cartuse si arme albe. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada iulie 2020 - februarie…

- O grupare de traficanți de droguri a fost destructurata de oamenii legii, dupa mai multe percheziții care au avut loc in București și Ilfov. In așa numita operațiune "Podul", polițiștii l-au prins in flagrant pe liderul gruparii, in timp ce incerca sa vanda heroina. Potrivit unor surse, unul din suspecți…

- Un student la Drept din Iași, aflat in arest la domiciliu pentru trafic de heroina, a fost prins in timp ce fura componente de calculator dintr-un magazin, pe care le ascundea in chiloți. Tanarul este fiul unei grefiere de la judecatorie. Un tanar ieșean judecat pentru trafic de droguri, student la…