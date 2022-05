Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, Bill Burns, a avertizat sambata ca președintele rus Vladimir Putin a mizat foarte mult pe a doua faza a razboiului sau din Ucraina și crede ca „dublarea” conflictului militar este in continuare cea mai buna cale pe care o are de urmat, scrie Reuters, conform blacknews.ro . Aceasta mentalitate,…

- ONU si mai multe tari au lansat un apel la incetarea razboiului Rusiei in Ucraina, cu putine mentiuni despre relansarea negocierilor de pace aparent la punct mort.„Invazia Ucrainei de catre Rusia este o incalcare a integritatii sale teritoriale si a Cartei Natiunilor Unite”, a repetat secretarul general…

- Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Mihail Podoleak, este convins ca pentru a pune capat razboiului este nevoie de un embargo asupra petrolului și gazelor impotriva Rusiei. In plus, potrivit lui, Ucraina are nevoie de arme. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la declarația…

- Denunțata la poliție de catre elevii sai pentru ca ar fi facut comentarii impotriva razboiului din Ucraina, o profesoara din orașul Penza, Rusia, a fost arestata, informeaza presa locala și BBC . Pe 18 martie, mai mulți elevi din Penza, oraș situat in sudul Rusiei, au inregistrat o conversație cu Irina…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut incetarea „razboiului absurd” inceput de Rusia in urma cu o luna, avertizand ca acest conflict „nu duce nicaieri” și ca poporul ucrainean „rezista”. „Continuarea razboiului in Ucraina este inacceptabila din punct de vedere moral și fara sens din punct…

- Jurnalista rusa a fost amendata și eliberata dupa ce a protestat impotriva razboiului din Ucraina intr-un program de știri TV in direct și a realizat un videoclip impotriva razboiului. Marina Ovsyannikova, redactor la Canalul 1, controlat de stat, a fost reținuta dupa ce a fugit luni pe platoul de filmare…

- O femeie a dat buzna in cel mai urmarit buletin de știri din Rusia, luni seara, cu o pancarta care critica ofensiva militara rusa din Ucraina, o scena extrem de rara intr-o țara in care informațiile sunt strict controlate, scrie AFP. ONG-ul care apara drepturile protestatarilor OVD-Info, spune ca este…

- Autoritatile din Moscova au respins cererile pentru demonstratii atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA. Intr-un comunicat difuzat vineri, administratia locala a mentionat pandemia de coronavirus pentru a justifica…