- Fratii Tate au ajuns, din nou joi, la sediul DIICOT pentru a participa la perchizitiile informatice, dupa ce in urma cu o zi o actiune similara a durat aproximativ opt ore. Andrew si Tristan Tate se afla joi la sediul DIICOT unde participa la perchezitiile mediilor de stocare pe care procurorii le-au…

- Andrew și Tristan Tate au fost scoși din arest. Ei au fost aduși la DIICOT, unde vor asista la perchezițiile informatice facute de anchetatori in dosarul in care sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Andrew Tate s-a plans de condițiile din inchisoare, spunand ca are „gandaci și paduchi” in celula.

- Fratii Tate au ajuns, miercuri, la sediul DIICOT unde participa la perchizitiile informatice. Ambii s-au declarat nevinovati, iar Andrew Tate sustine ca dosarul procurorilor impotriva lor este ”gol”. Andrew si Tristan Tate sunt, miercuri, la sediul DIICOT unde participa la perchezitiile mediilor…

- Despre dialogurile halucinante prezentate in premiera, la Realitatea Plus, la Controversat, Daria Gușa a spus ca „nu am ajuns atat de departe in discutiile cu ei. Prietenele mele au ajuns, erau destul de draguți, galanți, voiau o relație serioasa. Cam asta era ideea in toate conversațiile.Stenogramele…

- Adrew Tate, arestat intr-un dosar DIICOT, s-a judecat de doua ori cu Poliția Romana dupa ce a fost lasat fara permis. La fel ca in dosarul DIICOT, Andrew Tate a negat faptele comise. „Nu este conștient de consecințele nerespectarii legislației rutiere”, a fost concluzia unuia dintre judecatori.

- Cei doi britanici, Andrew Tate și Tristan Tate, in vila carora procurorii și polițiștrii au gasit in luna aprilie doua tinere, una cu cetațenie americana și o romanca, au fost vizați joi, 29 decembrie, de percheziții DIICOT, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Tristan și Andrew Tate vor fi…