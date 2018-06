Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-ti detoxifia organismul si pentru a scapa de grasimea nedorita ai nevoie de un kilograme de lamai si 400 de grame de telina. Tot ce trebuie sa faci este sa treci prin razatoare cele 400 de grame de telina si mai apoi sa adaugi doi litri cu apa. Adauga si coaja de lamaie, dupa care…

- Ingrediente: Rosii, bine coapte si tari. De aici incolo incepe aventura creativitatii locale, imprevizibile. 2 linguri ulei, Verdeata: marar, cimbru Sare, piper, dupa pofta inimii (doar e salata!) Mod de preparare: Rosiile se taie in doua si apoi in felii subtiri. Se toaca verdeata. Se pune sare si…

- Iata cum sa faci cea mai aromata dulceata de capsuni, cu 5 retete minunate.Dulceata de capsuni # Reteta chef Andra Constantinescu Ingrediente dulceata de capsuni350 grame capsuni3 linguri de zaharzeama de la jumatate de lamaie3 felii rotunde de lamaiecoaja de…

- Rețete cu cartofi noi. Cartofii noi sunt plini de vitamine și de minerale, au un gust minunat și, cum e sezonul lor, ar fi pacat sa nu profiți pentru a prepara mancaruri sau garnituri din ei. Știm, se spune ca ingrașa, dar daca ai grija cu ce ii combini și nu exagerezi cu cantitațile consumate, n-ai…

- Carnea de miel (pulpa, mușchi) se curața și se porționeaza, apoi se prajește in unt, doar cat sa se rumeneasca puțin, dupa care se adauga apa (sau zeama de carne) și se lasa sa fiarba la foc mic. Cand carnea este aproape fiarta, se trage puțin de pe foc. In timpul asta, se amesteca bine iaurtul…

- Rețete de Paște din alte țari. Așa cum noi nu ne putem lipsi de cozonac și de friptura de miel de Paște, francezii nu-și imagineaza masa din duminica Invierii fara navarin, iar grecii, fara tsoureki. Fiecare popor are alte mancaruri specifice acestei sarbatori și, daca te tenteaza sa dai o nota de……

- O combinație de legume și proteine, perfecta pentru inceput de primavara, cand organismul are nevoie de mai multa energie. Poți folosi spanac congelat sau proaspat. Iata trei rețete cu spanac și oua. Tortilla cu spanac / VIDEO Ingrediente: 400 g cartofi, 80 g spanac, o lingura ulei, 2 albusuri,…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…