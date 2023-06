Stiri pe aceeasi tema

- Un mort și opt raniți e bilanțul tragicului accident care a avut loc pe 8 iunie, la ora 2 dimineața, pe tronsonul Abruzzo al A14, in Italia. Fiul de 21 ani al unui camionagiu roman era in cabina cand tatal lui a murit, relateaza portalul de televiziunii regionale Abruzzo Live.Șoferul roman al unui camion…

- Abia isi gasise un nou loc de munca si era fericit. Dar nimeni si nimic nu anunta tragedia care avea sa urmeze. La trei zile dupa ce incepuse sa lucreze pentru o noua companie, Adrian a fost gasit mort in cabina TIR-ului in care lucra. Se intampla la sfarsitul lunii mai. Acum sora lui, stabilita in…

- Abia isi gasise un nou loc de munca si era fericit. Dar nimeni si nimic nu anunta tragedia care avea sa urmeze. La trei zile dupa ce incepuse sa lucreze pentru o noua companie, Adrian a fost gasit mort in cabina TIR-ului in care lucra. Se intampla la sfarsitul lunii mai. Acum sora lui, stabilita in…

- Bilantul catastrofei feroviare in care au fost implicate mai multe trenuri in estul Indiei a urcat la cel putin 207 de morti si 850 de raniti, in timp ce multi calatori ar fi inca prinsi sub gramezi de fier, au declarat oficialii indieni sambata dimineata, informeaza AFP.

- Un tragic accident s-a soldat cu moartea unui șofer roman in Austria. Imaginile capturate la locul incidentului sunt șocante și evidențiaza violența impactului. Un tragic accident rutier a avut loc miercuri, 31 mai 2023, la orele dupa-amiezii, in Niederneukirchen, Austria, in care un șofer roman,angajat…

- Lucian, un roman de doar 34 de ani, și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident rutier in Italia. Barbatul a lasat in spate o familie indurerata, iar apropiații au transmis numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.

- Camionul sau, un Iveco alimentat cu metan și incarcat cu polietilena a inceput sa scoata fum in cabina in timp ce traversa tunelul de 2,5 kilometri, relateaza Il Resto del Carlino, citat de rotalianul.ro ;i preluat de Ziare.com.Șoferul nu a abandonat camionul, ci a ales sa continue drumul prin tunel…

- Accident teribil, in Ungaria pe M1, la Gyor. Adelin un tanar roman care conducea o platforma care transporta autoturisme, din cauze care inca nu sunt clare, a intrat in coliziune cu un TIR. Din pacate, impactul a fost fatal, iar tanarul de numai 28 de ani a murit. Zeci de mesaje au fost publicate pe…