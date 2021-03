Nu mai sunt bani pentru transplant Dr. Raluca Neagu: „Nu mai dispunem de niciun fel de resurse financiare” Chiar daca programul de transplant salveaza zeci de vieți anual, la Iași nu mai sunt bani pentru a efectua acest tip de intervenții chirurgicale. Disfuncționalitațile sunt din cauza bugetului. Situația cu care ne confruntam in momentul de fața, din cauza fiannțarii suntem oarecum. Nu mai avem posibilitatea de a efectua un nou transplant hepatic la Iași. Nu mai dispunem de niciun fel de resurse financiare. Este primul an cand, pana la acest moment, noi nu am primit bugetul pentru anul in curs. Nu mai putem face achiziții. Nu doar transplantul hepatic ci transplantul renal și cel de cornee este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au pus in aplicare, joi dimineata, 190 de mandate de perchezitie domiciliara in 17 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice, banuite de comiterea infractiunilor de evaziune…

- Spitalul Parhon din Iași raporteaza ca incidența cazurilor de COVID-19 in randul pacienților care au nevoie de dializa a scazut cu 90% dupa ce jumatate dintre pacienți s-au vaccinat. Daca la testarea obligatorie la doua saptamani erau depistate de fiecare data 20, chiar 25 de cazuri, in ultimele doua…

- Zece transplanturi renale au fost facute, de la inceputul acestui an, la Spitalul Dr. C.I. Parhon din Iași, iar șapte dintre acestea au fost efectuate in ultimele șase zile. In toate cazurile a fost vorba despre pacienți tineri. Anul trecut s-a facut un numar-record de transplanturi la Spitalul Clinic…

- O femeie in varsta de 77 de ani din București a fost inșelata sa doneze o suma mare de bani unor tineri care s-au prezentat la telefon ca fiind calugari la o manastire din Suceava, ei fiind de fapt incarcerați intr-un penitenciar din Iași, arata un comunicat al Poliției Capitalei.

- Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt municipiul Bucuresti - 342, Cluj - 179, Timis - 172, Iasi - 171, Suceava - 119, Mures - 106, Ilfov - 105,...

- ■ se solicita revenirea perechii de trenuri Regio 5521/5520 la programul orar anterior, ce ar asigura legaturi optime pentru Iasi, Suceava si Bucuresti ■ petitia a fost elaborata de profesorul Romeo Roman si promovata de consilierul Daniel Sechesan ■ Locuitorii din zona Tirgu Neamt sint invitati sa…

- O echipa de medici de la Spitalul ‘Dr.C.I.Parhon’ din Iasi a efectuat primul transplant renal din acest an, interventia fiind efectuata in noul bloc operator dat in folosinta la inceputul lui 2021. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Dr.C.I.Parhon’, Ionut Nistor, a declarat ca interventia a fost facuta…

- Prima persoana care a fost vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” este Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista in varsta de 26 de ani, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul…